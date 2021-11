Ekspert o Meghan i księciu Harrym podczas gali. Pojawiły się sprzeczne sygnały?

Meghan Markle i książę Harry postanowili wybrać się na uroczystą galę Salute to Freedom w Intrepid Museum w Nowym Jorku. Markle zachwyciła niebanalną czerwoną kreacją do ziemi, projektu Caroliny Herrery. I choć nie brak było uśmiechów, ekspert od mowy ciała zwrócił uwagę na kilka szczegółów, które rzucają inne światło na to całe wystąpienie pary.