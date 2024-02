Ekspertka oceniła suknię ślubną Bołądź. "Wstydu nie będzie"

Nie ma mowy o balowej sukni księżniczki czy romantycznych koronkach. Olga Bołądź, która uchodzi za jedną z najciekawiej ubranych aktorek w Polsce, postawiła na prostotę . Dopasowana do figury i gładka kreacja na ramiączkach cienkich jak spaghetti, pozwoliła wyjść na pierwszy plan pannie młodej. Sukienka ślubna była dopełnieniem jej osobowości, co należy uznać za absolutny atut i doskonały wybór.

Czy to oznacza, że powoli odchodzimy od balowych, okazałych i majestatycznych sukien ślubnych , w których trudno się poruszać? Zdecydowanie można zauważyć trend kierujący modę ślubną w stronę prostszych rozwiązań. Marta Pożarlik wyjaśnia, dlaczego poszukując tej jednej i jedynej sukni, lepiej postawić na skromniejszą formę i mniejszą ilość zdobień:

Stylistka podkreśla, że Olga Bołądź i Jakub Chruścikowski to w kontekście mody bardzo świadoma para. Wyglądają "w punkt" , dlatego ich stylizacja ślubna zachwyca. Może być świetną inspiracją dla innych młodych par, do których Marta Pożarlik kieruje kilka słów:

