Opcja tylko dla odważnych. Przebrała się za "seksowną bibliotekarkę"

Podobno generacja "Z" nie szuka już towarzystwa w klubach ani nawet w sieci. "Zetki", które wylansowały modę na inkluzywność , coraz więcej czasu spędzają w bibliotekach. Być może dowiedzieli się o tym dyrektorzy kreatywni wielkich domów mody, wypuszczając na wybiegi grzecznie ubrane modelki. Ale nie bez powodu najnowszy trend ma w swojej nazwie człon "hot". Tylko spójrz, co Olga Bołądź włożyła pod marynarkę.

Dlatego Olga Bołądź postanowiła przetestować trend, który wysoko zawiesza poprzeczkę . Można było domyśleć się, że aktorka, u której już dawno dostrzegłyśmy "słabość" do mody retro, podoła "seksownej bibliotekarce".

W czarnym garniturze o lekko przeskalowanej konstrukcji stanęła przed obiektywem. W oczy momentalnie rzucają się okulary, które z reguły miały być niewidoczne, neutralne, jakby incognito. Ale prostokątne modele pozbawione oprawek, w których dwadzieścia lata temu chodziła niejedna z nas , były sporym zaskoczeniem. Podobnie jak to, co Bołądź włożyła pod marynarkę.

