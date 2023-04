Ekspertka ostrzega. Mówi, które miejsca w domu są najbrudniejsze

Rozejrzyj się po kuchni. To siedliska zarazków

Crombie podkreśliła, że szczególną uwagę powinny zwrócić trzy przedmioty. Na pierwszy ogień weźmy gąbkę do bycia naczyń. Po każdym zmywaniu powinna ona zostać dokładnie wymyta, a najlepiej wykąpana w occie. Bezwzględnie nawet najbardziej dobrze sprawującą się gąbkę wyrzucamy po miesiącu. Druga w kolejce jest deska do krojenia. Drewniany model może być używany do pięciu lat. Na sam koniec zostawiliśmy drewniane sztućce - należy je czyścić namaczając we wrzącej wodzie, do wymiany natomiast są po dwóch latach użytkowania.