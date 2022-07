Ekspertka przyjrzała się mowie ciała księcia Harry'ego. "Miał ataki paniki"

Książę Harry wystąpił podczas uroczystości ONZ. Oto co zauważyła ekspertka

Według wspomnianej ekspertki książę Harry wyraźnie starał się, aby być postrzeganym jako pewny siebie i elegancki mężczyzna. Niestety niezbyt mu to wyszło. Specjalistka od mowy ciała stwierdziła, że książę wyraźnie miał problem z opanowaniem emocji. Wiele gestów miało również wskazywać na to, że w trakcie wystąpienia mąż Meghan Markle nie czuł się zbyt dobrze. Zdradzały go m.in. przykładanie rąk do ciała, palców do guzików, a także powtarzające się co chwila prostowanie krawata.