Książę Harry ma czuć, że popełnił poważny błąd. Chodzi o Meghan Markle

Meghan Markle podpadła mężowi. Co zrobiła?

Źródło magazynu "Woman's Day" zwróciło uwagę na to, że Meghan Markle w trakcie przejazdu samochodem otworzyła okno i uśmiechała się do zainteresowanych przechodniów, którzy przedtem uczestniczyli w paradzie "Trooping the Color". Ten jeden gest sprawił, że w oczach księcia Harry'ego straciła naprawdę wiele. W ten sposób Markle miała podważyć sądową batalię męża z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych o to, czy zasługuje wraz ze swoimi najbliższymi na ochronę Królewskiej Policji.