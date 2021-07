Ekspertka tłumaczyła w "Dzień dobry TVN" jak jeść pieczywo. Internauci wyśmiali jej porady

Komentarze internautów

Właśnie to zdanie najbardziej rozbawiło internautów, którzy zaczęli tworzyć inspirowane nim memy i zasypali fan page "Dzień dobry TVN" komentarzami. Jeden z nich brzmiał np.: "Spieszmy się kochać jeść, zanim nam wszystko obrzydzą poradami". W innych mogliśmy przeczytać m.in.: "Prawidłowo jeść pieczywo to się najeść i uważać, żeby nie spadło masłem do podłogi" czy "Jako kucharz wypowiem się, że mam gdzieś co z czym miesza i jak je gość. Ma mu smakować i tyle, a czy on tonę musztardy sobie na coś weźmie, czy nie, to tylko i wyłącznie jego sprawa".