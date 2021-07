90-latek chciał pożegnać się przed śmiercią z żoną. Gest ratowników medycznych wzrusza do łez

Kiedy pracownicy pogotowia poinformowali pacjenta, że będzie musiał trafić do szpitala, dostrzegli u niego ogromny smutek. Dlatego ratownicy medyczni llan, Samantha i Joshua obiecali Danny’emu, że jeśli tylko będzie taka potrzeba, odwiozą go do domu i zorganizują spotkanie z ukochaną.