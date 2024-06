Ekstrawagancko to mało powiedziane. Przyszła w gorsecie z kolcami na piersiach

"Vogue World" ma jednoczyć przedstawicieli świata mody we wspólnej celebracji poświęconej miastu, w którym odbywa się wydarzenie. W 2022 roku był to Nowy Jork. Rok później jeden wielki pokaz mody miał miejsce w Londynie. Natomiast tegorocznym gospodarzem był Paryż z Carą Delevingne jako prowadzącą event.

Aktorka dotarła na Place Vendôme w centrum francuskiej stolicy w ekstrawaganckiej stylizacji , która ściągała wszystkie spojrzenia. Przygotowując się do "Vogue World", gwiazdy mogą odpiąć wrotki niczym na Gali MET. Nie są wtedy oceniani przez pryzmat przesady, a konwencji.

Z wybiegu prosto do garderoby Cary Delevingne. Aktorka na evencie "Vogue World" zaprezentowała się w kremowym gorsecie z fikuśnymi kolcami przysłaniającymi piersi , który pochodzi z kolekcji na wiosnę-lato 2024 przygotowanej przez Simone Rocha dla domu mody Jean Paul Gaultier . Po kreację z tej samej kolekcji sięgnęła także Kendall Jenner. Po paryskim placu, który zamienił się w wybieg, spacerowała w "nagiej" sukience.

Warto też zwrócić uwagę na detale – falbaniastą podszewkę, zwisające ku ziemi wstążki, które przywodzą na myśl paski do pończoch , czy czapkę pokładowego majtka w wersji satynowej.

Na wybiegu kreacja ta została zestawiona z ciemnobrązowymi loafersami. Natomiast Cara Delevingne wpadła na lepszy pomysł, dobierając do niej mleczne rajstopy i subtelne balerinki . W jej looku inspiracje buduarem i salą baletową płynnie się ze sobą przeplatają. Całość wypadła być może ciut dziwacznie, ale przede wszystkim niezwykle spójnie.

Cara Delevingne dopełniła look balerinkami

