Na wybieg weszła w "nagiej" sukience. Prawdziwy majstersztyk

Niedziela, 23 czerwca. Place Vendôme w centrum Paryża . I głośne wydarzenie "Vogue World", które w tym roku było celebracją stu lat francuskiej mody i sportu. Annie Wintour nie można odmówić rozmachu. I choć największym świętem świata fashion nadal pozostaje Gala MET, to pokazy w ramach "Vogue World" stanowią godną konkurencję.

Największą gwiazdą tegorocznej edycji była Gigi Hadid . Ale nie zabrakło też jej przyjaciółki Kendall Jenner . Modelki na słynny paryski plac wjechały konno , czym zrobiły prawdziwą furorę. Od stóp do głów ubrane były w Hermès, czyli prestiżową markę, która wywodzi się właśnie z mody jeździeckiej. Ale na tym nie koniec. Kendall Jenner zaprezentowała się publiczności jeszcze raz. W "naked dress" inspirowanej buduarem wyglądała zjawiskowo.

Cielista kreacja couture z metką Jean Paul Gaultier bazowała na gorsecie . Ale co stanowiło o jej wyjątkowości? Uwagę zwracał stelaż z błyszczącymi detalami umiejscowiony na wysokości bioder. Dzięki niemu całość nabrała teatralnego, a wręcz dramaturgicznego charakteru. Jednocześnie nie zabrakło delikatności w postaci półprzezroczystej tkaniny , która sięgała samej ziemi i efektownie powiewała na wietrze.

Ta buduarowa "naga" sukienka to prawdziwy majstersztyk uzupełniony dodatkami w postaci białych rękawiczek oraz "niewidzialnych" klapek . Kropką nad "i" była czerwona szminka. Cały look zaprezentowany przez Kendall Jenner był niezwykle spójny. Wpisał się w trendy, ale wyłamał z banału.

