Pokazała się bez peruki. Fani podejrzewali, że to nie jej włosy

Klaudia El Dursi, chociaż nie wygrała "Top Model" i zajęła dopiero 5. miejsce, to udziałem w programie otworzyła sobie drzwi do show-biznesu. Od 2020 roku modelka jest prowadzącą programu "Hotel Paradise", a aktualnie przebywa z ekipą telewizyjną w Wietnamie, gdzie trwają nagrania do kolejnego sezonu show.