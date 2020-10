Ela Romanowska: "Popłakałam, poużalałam się nad sobą". Potem dotarło do niej coś ważnego

"Dziś zdecydowanie miałam gorszy dzień. Boląca ręka, która dziś szczególnie dawała się we znaki. Ja raczej jestem kobietą samodzielną, kobietą, która nie usiedzi za długo w jednym miejscu" – zaczęła swój wpis Ela Romanowska . Powodem jej wisielczego humoru jest złamana ręka, która uniemożliwia jej funkcjonowanie na najwyższych obrotach, do których aktorka jest przyzwyczajona.

Ela Romanowska przeżywa gorsze chwile

W dalszej części wpisu Romanowska przyznała, że lubi być aktywna, a przez złamanie nie może nawet umyć sobie sama włosów, o ich uczesaniu nie wspominając. "Ubranie się czy przygotowanie posiłku mogłabym przyrównać do zdobycia wysokiej góry. Czuje się ograniczona i zależna od innych. Trochę mnie dziś to wszystko przerosło, trochę sobie popłakała, poużalałam się nad sobą" – kontynuuje aktorka.

Pod jej wpisem pojawiło się wiele ciepłych słów, życzeń powrotu do zdrowia i komentarzy pełnych motywacji do dalszego działania. Sytuacja, w której znalazła się Romanowska, pokazuje nam, że każdy z nas ma prawo do gorszego dnia, do łez, do złego samopoczucia. Warto dać sobie czas na smutek i "marudzenie", by potem znów zacząć działać, z nową energią.