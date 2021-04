Elegancki beż. Nie ma lepszego koloru na wiosnę

Największą zaletą beżowych butów do pracy i na co dzień jest ich uniwersalność. Dobrze dobrane są prawie niewidoczne. Nie musisz się martwić o to, czy beżowe sandałki będą pasować do zielonej czy szarej sukienki. To zdecydowanie lepszy wybór niż czarne sandały, które latem nie zawsze prezentują się dobrze, gdyż odcinają się kolorystycznie na tle jaśniejszej skóry.