Eleganckie cygaretki to hit jesieni. Agata Duda często je nosi

Role się odwróciły. Do tej pory, szczególnie podczas podróży do USA, to Agata Duda była postacią, która wyróżniała się na tle innych kolorem ubrania. Intensywne barwy, które rażą w oczy, być może opatrzyły się pierwszej damie. Duda zdecydowała się odpocząć od modnych i energetyzujących odcieni, ale panie z koła gospodyń wiejskich – nie. Na konkursie dożynkowym prezentowały swoje wieńce w ludowych, kolorowych i pokrytych folklorystycznym wzorem strojach. Agata Duda poszła w zupełnie innym kierunku.