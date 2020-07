WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Eleganckie koronki. Bieliźniane inspiracje na lato w niewygórowanej cenie Subtelne, kobiece i eleganckie koronki odsłaniają przed nami swój urok zwłaszcza latem, kiedy poza delikatnym pięknem, doceniamy też ich zwiewność i lekkość. Chętnie nosimy piękne ubrania z koronki, a także wybieramy koronkową bieliznę. Czarne koronki uchodzą za eleganckie i nadające ubraniom i dodatkom nutki tajemniczości (Adobe Stock) Koronkowy luksus Trzeba przyznać, że bieliźniana szuflada bez koronek prezentuje się… ubogo. Delikatna struktura splecionych nitek układających się w geometryczne, roślinne i orientalne wzory to jeden z symboli kobiecości i elegancji. Zwłaszcza moda bieliźniana jest dla tych delikatnych materiałów dobrym miejscem. O pięknym zestawie prawdziwej, koronkowej bielizny wiele kobiet może jedynie pomarzyć, gdyż te ręcznie robione i z najwyższej półki (najczęściej jedwabne) kosztują bardzo dużo. Na szczęście oferta niedrogiej bielizny z koronki i z koronką jako dekoracją jest na tyle szeroka i przystępna cenowo, że na taki mini luksus może sobie pozwolić każda kobieta. Subtelnie i luksusowo zarazem — koronkowy szyk Na uwagę zasługują zarówno modele uszyte w całości z koronki, jak i te ozdobione przy krawędziach delikatną, niemal niezauważalną plecionką. Efektowne braletki i modele z trójkątnymi miseczkami wybieramy chętniej latem ze względu na przewiewność oraz brak efektu skrępowania, który wywołuje sztywna konstrukcja z fiszbinami. Z kolei usztywniane modele dzięki koronkowym akcentom nabierają eleganckiego charakteru i wizualnej lekkości. Można powiedzieć, że nawet niewielki akcent koronki uczyni ze zwykłego ubrania czy dodatku coś ładnego. Nie tylko biustonosze… Nie tylko biustonosze i figi mogą wprowadzić do naszej bieliźnianej garderoby koronkowe detale. Wygodny komplet do spania z koronką zastąpi letnią piżamę, szlafrok z koronkowymi obszyciami albo aplikacjami nada zwykłemu porankowi z kawą i rogalikami odrobinę światowego blichtru, a zwykłe majtki z akcentem koronki nabiorą elegancji. Inspiracji jest wiele, także w przystępnych cenach. Jeśli szukasz eleganckiego prezentu (oczywiście dla kogoś, komu wypada dać taki upominek), możesz wybrać spośród koszulek, piżam i kompletów z koronki i kolorowych materiałów. Niewielki wydatek, a ładny upominek zrobi dobre wrażenie. Oryginalny biustonosz koronką Z reguły skrzętnie ukrywamy bieliznę przed światem, ale niektóre modele bielizny są tak efektowne, że aż szkoda się nimi nie pochwalić. Jednym z elementów biustonoszy, które pozostają widoczne, są popularne od niedawna ozdobne paski i koronki na dekolcie. Moda bieliźniana pełna jest takich efektownych odstępstw od tradycyjnej, praktycznej i często nudnej formy biustonosza. Takie elementy wystające spod bluzki przykuwają wzrok i prezentują się niemal równie efektownie, co okazała biżuteria. Niestety, choć trudno odmówić biustonoszom z dużą, wystającą zza dekoltu koronką efektownego wyglądu, uchodzą za dodatki, których nie wypada pokazywać, zwłaszcza oficjalnie. Na randkę albo wypad ze znajomymi w sam raz, ale do eleganckiej koszuli i garsonki np. na rodzinną imprezę stanowczo się nie nadają. Pozostaje napawać się ich wyjątkowym urokiem prywatnie oraz w okolicznościach, w których można odsłonić nieco bielizny.