Eleganckie stylizacje last minute na święta. Kreacja Gardias to ideał

Ostatnie dni przed świętami, a ty nadal nie masz pomysłu na wigilijną stylizację? Nie martw się. To prawda, że czas leci nieubłaganie, ale na szczęście istnieje wiele szybkich i efektownych rozwiązań, które sprawią, że stworzysz hitowy świąteczny look na ostatnią chwilę. Jeśli brakuje ci inspiracji, zostań z nami na chwilę i sięgnij po propozycje prosto od znanych polskich celebrytek: Kożuchowskiej, Gardias i Popek. To właśnie one zainspirowały nas do stworzenia tego poradnika last minute.