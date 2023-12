To najmodniejszy sweter na zimę dla dojrzałych. Teraz wszyscy na niego polują

Hanna Lis włożyła go do czarnego topu i białych spodni, tworząc tym samym minimalistyczny look złożony jedynie z trzech bazowych odcieni. Do tego dołożyła sportowe buty i tak pokazała, że w modzie nie ma żadnych granic. Nawet stylizację utrzymaną w duchu premium można połączyć z wygodnymi elementami garderoby.