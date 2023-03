Elementy z nową inkluzywną kolekcją

Dostępne w nowej kolekcji trencze, swetry, koszule, bluzy, garnitury, spodnie oraz produkty basic dopasowane są do różnych typów sylwetek i dostępne w poszerzonej rozmiarówce, co pozwoli klientkom na swobodny wybór modeli idealnych dla siebie. Użyte do produkcji materiały, takie jak wiskoza, len, organiczny lyocell oraz bawełna sprawią, że noszące je kobiety będą czuły się komfortowo, a modele sprawdzą się świetnie w ciepłe dni, które nadejdą wraz ze zbliżającą się wiosną.