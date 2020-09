Elle Fanning choruje na egzemę. Pokazała, jak wygląda bez makijażu i zrobiła furorę

Ciałopozytywność to nie tylko normalizowanie w przestrzeni publicznej grubych czy niepełnosprawnych ciał, włosów na kobiecym ciele, blizn, rozstępów. To oswajanie wszystkiego, co wykracza poza obowiązujący "kanon urody", w tym chorób skóry. Do ruchu body positive dołączyła właśnie, choć być może nieintencjonalnie, Elle Fanning. Aktorka przyznała, że zmaga się z egzemą.