Elon Musk i Grimes posprzeczali się o imię dziecka. O co chodzi z X Æ A-12?

48-letni Musk zabrał głos na Twitterze, aby zwrócić uwagę na literówkę w rozkładzie imienia jego dziecka, X Æ A-12. W oryginalnym tweecie Grimes napisała, że część A-12 pochodzi od nazwy samolotu, będącego "prekursorem SR-17". Ojcu chłopca to się wyraźnie nie spodobało, skoro zamiast powiedzieć ukochanej na osobności, że się pomyliła, on wywołał ją publicznie do tablicy. Odpowiadając na jej wpis, zaznaczył, że chodzi o inny model – SR-71.