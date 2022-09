Elton John żegna królową Elżbietę II. Dzieli się szczególnym wspomnieniem

"Momenty, które wspominam najmilej, to te spoza zasięgu wzroku opinii publicznej, kiedy tańczyliśmy razem na Zamku w Windsorze do piosenki 'Rock Around The Clock'. Poznanie jej humoru, ciepła i uroku było niesamowitym doświadczeniem. Służyła krajowi z klasą i wielkim oddaniem. Będzie nam jej brakowało" - czytamy dalej.