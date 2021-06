Elżbieta Góralczyk od najmłodszych lat patrzyła na chorobę alkoholową rodziców. Za mąż wyszła za tyrana

Pod koniec pobytu poznała prawnika, który się w niej zauroczył. Para po jakimś czasie się pobrała. Tak Góralczyk opisywała swoje małżeństwo: "O 5:00 rano byłam zapięta na ostatni guzik - umalowana, ubrana, śniadanie stało na stole. Rodzina zasiadała, a ja wszystko zmywałam. Potem biegłam do pracy. Wracając do domu, robiłam zakupy i potem gotowałam. Miałam nadzieję, że oddaniem kupię sobie miłość męża. On całkowicie mnie ignorował. Kiedy miałam 38 lat, zgłosiłam się na wybory najpiękniejszej mężatki. Mąż zrobił mi piekielną awanturę. Nie wycofałam się i wygrałam, ale on stale podcinał mi skrzydła. Żeby być z nim, nauczyłam się grać w tenisa. Ale on nie chodził ze mną na kort. Twierdził, że gram zbyt słabo" zwierzała się po latach. W tym samym wywiadzie wspominała, że mąż znęcał się nad nią psychicznie.