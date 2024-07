Emeryci zwolnieni z opłat za śmieci. Sprawdź warunki

Oznacza to, że Katowiczanie zapłacą 35,20 zł zamiast obecnych 26,30 zł. W Radomiu sytuacja jest jeszcze trudniejsza, ponieważ opłata wzrośnie o 100%. Od października mieszkańcy domów jednorodzinnych zapłacą aż 78 zł, a mieszkańcy bloków 60 zł. Powstały jednak programy wsparcia, które umożliwiają niektórym obniżenie kosztów.

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach daje samorządom swobodę w kształtowaniu polityki dotyczącej opłat za śmieci. Oznacza to, że w niektórych miastach w Polsce można spotkać się z różnymi formami wsparcia dla mieszkańców.

Wsparcie w postaci zwolnienia z opłat za śmieci często kierowane jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Na przykład w Warszawie zwolnienie przysługuje osobom z niepełnosprawnością, samotnym, seniorom po 65. roku życia o niskich dochodach, którzy nie pobierają dodatków mieszkaniowych.

