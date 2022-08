Emilia Komarnicka-Klynstra świętuje rocznicę. Pokazała bardzo prywatne zdjęcia

"Czy zawsze płyniemy lekko z wiatrem? NIE. Czasem jest pod górę, momentami pod prąd, czasami rozumiemy się bez słów, innym razem mam wrażenie jakbyśmy byli z różnych galaktyk, ale jedno jest pewne - Kocham tego Człowieka absolutnie, szanuje Go i podziwiam. I choć wciąż uczymy się żyć razem, biorąc naszą codzienność na warsztat, to idziemy w zaufaniu i przyjaźni, że właśnie wspólnie jesteśmy w stanie przenieść każdą górę i doświadczyć wszystkiego, co przygotował dla nas los" - podsumowała.