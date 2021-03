Emily Ratajkowski urodziła. Pokazała pierwsze zdjęcie dziecka

29-letnia Ratajkowski o ciąży poinformowała w październiku ubiegłego roku. Zrobiła to w dość nietypowy sposób – do zdjęć "z brzuszkiem" zapozowała dla magazynu "Vogue". Od tego czasu zamieszczała w sieci fotki w błogosławionym stanie. Wśród nich nie brakowało kadrów, do których pozowała całkiem nago lub jedynie w bieliźnie.