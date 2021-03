Patrycja Tylenda urodziła! O dziecko starała się bardzo długo

Gratulacje od znanych koleżanek

Krytycznie o decyzjach rządu

- Jest to dla mnie oburzające i przykre, ponieważ nie jest tajemnicą to, że wiele par boryka się z problemem niepłodności. To są nie tylko wyniki badań, które trzeba cały czas powtarzać, to są liczne wizyty u lekarzy, a każda kolejna próba zapłodnienia generuje dodatkowe koszta. Wiele par zwyczajnie nie jest w stanie się tego podjąć za względu na brak funduszy. Mam nadzieję, że to się jeszcze jakoś da odkręcić, bo dla mnie jest to po prostu nieludzkie – wyznała.