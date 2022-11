Emily Ratajkowski włożyła kanarkowy płaszcz, ale uwagę i tak przyciągały jej buty

Emily Ratajkowski w kozakach w zeberkę

Jesienna pogoda w Nowym Jorku jest wyjątkowo łaskawa. Temperatury nie zmuszają do opatulania się grubymi szalami, a puchowe kurtki jeszcze czekają w garderobach. Przemierzając miasto, Emily Ratajkowski miała na sobie cienki, żółty płaszcz, który odsłaniał jej ramiona i dekolt. Wiązanie na wysokości pasa, podkreślało talię gwiazdy. Do tego dobrała dopasowane, czarne spodnie i prostą torebkę. Szczególną uwagę zwracały buty, jakie miała na sobie Ratajkowski. Wybrała wysokie kozaki w zeberkę w kowbojskim stylu. Czy to był dobry wybór?