Emma Stone, jako Cruella De Vil. Można już podziwiać zwiastun produkcji Disneya

Ten film jest wyczekiwany przez fanów Stone oraz produkcji Disneyowskich. Póki co, można podziwiać zwiastun produkcji. Sensację w nim budzi główna i tytułowa aktorka, Emma Stone. Gwiazda oczekuje pierwszego dziecka i aktualnie unika kontaktu z mediami. Trailer, co nieco, zaspokaja ciekawość fanów, dotyczącą tego, jak wypadła Stone w roli diabolicznej artystki.

Pod koniec sierpnia 2018 roku do internetu trafiło zdjęcie, w którym widać ucharakteryzowaną Emmę Stone w Cruellę de Vil, inaczej DeMon. Wówczas mówiło się, że film trafi do kin w maju 2021 roku. Pandemia nieco pokrzyżowała plany twórcom, ale póki co, mówi się, że efekty zobaczymy właśnie w maju.