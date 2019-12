Emma Watson ukrywa książki na całym świecie. W każdym egzemplarzu czeka niespodzianka

Emma Watson znana m.in. z roli najmądrzejszej uczennicy w Hogwarcie, Hermiony Granger, w rzeczywistości również jest prawdziwym molem książkowym. Watson w ramach akcji Book Fairies rozrzuca po całym świecie "Małe kobietki".

Fani Watson na całym świecie liczą na to, że to właśnie oni znajdą egzemplarz. Pod zdjęciem na jej profilu na Instagramie proszą: "Wyślij jedną do Brazylii", "Chciałbym, żebyś mogła przesłać ją do Indonezji…", "Może Hong Kong?".