Emocje uwięzione w ciele. "Konflikt emocjonalny może przechodzić na ciało"

Jeśli matka lub ojciec skarżą się w sytuacjach stresowych na ból brzucha, to warto sprawdzić, czy i mój ból brzucha również nie jest reakcją na stres. Warto tu jednak zaznaczyć, że tym, co przyświeca nam w psychologii, ale także w psychiatrii, jest przekonanie, że czynnikom genetycznym zawsze towarzyszą czynniki środowiskowe. To, że ktoś ma jakąś predyspozycję genetyczną, nie oznacza, że dana choroba czy dolegliwość wystąpi. W dużej mierze decyduje tu liczba stresorów – mam na myśli narażenie na ból, cierpienie czy krzywdę. Co więcej, ważną kwestią są także wrodzone predyspozycje temperamentalne i wyuczone, niekoniecznie zawsze dobre, mechanizmy radzenia sobie z sytuacjami stresowymi.