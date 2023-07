Sejm RP zadecydował, że od 1 stycznia młodzież do 18. roku życia nie kupi energetyków, w których składzie jest kofeina i tauryna. Czy według Polaków to dobra metoda na to, aby zniechęcić ludzi do kupowania i picia tych napojów? Sonda Wirtualnej Polski pokazuje, że zdania na ten temat są mocno podzielone.