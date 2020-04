WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Espadryle - stylizacje na wiosnę i lato 2020. Bądź modna w tym sezonie! Espadryle damskie to od wielu sezonów must have wśród letniego obuwia. Lekkie, przewiewne i niezwykle wygodne buty pasują do wielu stylizacji. Jakie espadryle królują w trendach tego sezonu? Jak nosić espadryle, żeby stworzyć modne i niepowtarzalne outfity? Zobacz zestawienie najciekawszych modeli przygotowane przez redakcję platformy Allani.pl! Espadryle pozwalają stworzyć niebanalną stylizację. Espadryle - najmodniejsze modele tego sezonu Buty espadryle charakteryzują się lekką podeszwą z naturalnej plecionki i cienkim, przewiewnym materiałem okrywającym stopę. Są niezwykle uniwersalne - każdy wiosenny czy letni look, który nimi uzupełnisz, będzie wyglądał dobrze! Sklepy oferują przeróżne modele espadryli, które można dopasować do wielu stylizacji i okazji. Na co dzień możesz sięgnąć po wygodne espadryle na płaskiej podeszwie, na wieczorne wyjścia lub do biura wybierz te na koturnie lub platformie. Na naprawdę upalne dni świetnie sprawdzą się espadryle sandały, często z dodatkowym wiązaniem wokół kostki lub ozdobnymi aplikacjami, które są ciekawym dodatkiem całej stylizacji. Jaki kolor espadryli wybrać? Jeśli planujesz mieć w swojej szafie tylko jedną parę espadryli tego lata, warto zaopatrzyć się w monochromatyczny model. Klasyka nigdy nie wychodzi z mody, dlatego czarne lub białe espadryle to zawsze dobry wybór. Oba kolory są bardzo uniwersalne i możesz je połączyć zarówno z ubraniami w stonowanych barwach, jak i z tymi w kolorowe wzory. Letnie stylizacje charakteryzują się lekkością, dlatego jasne, pastelowe kolory to podstawa w trendach na ten sezon. Beżowe, miętowe czy pudrowo-różowe espadryle możesz nosić zarówno do delikatnych sukienek, jak i sportowych stylizacji, którym nadasz nieco dziewczęcego looku. Wiele sklepów oferuje espadryle w ciekawe wzory - oprócz kwiatów czy kolorowych wzorów geometrycznych, prawdziwym hitem są espadryle w marynarski wzór. Najlepiej sprawdzą się w białych total lookach lub prostych stylizacjach. Klasyczne szorty i biały t-shirt nabiorą nowego charakteru, kiedy dodasz do nich niebanalne buty kontrastujące z resztą outfitu. Przed zakupem espadryli na co dzień, weź pod uwagę swoją aktywność - jeśli w ciągu dnia pokonujesz piechotą spore dystanse, zdecyduj się na espadryle w ciemniejszych kolorach. Jasne łatwiej się brudzą i możesz mieć większy problem z ich doczyszczeniem. Espadryle - płaskie czy wysokie? Każde buty na obcasie czy koturnie sprawiają, że kobieca sylwetka wygląda korzystniej i wydaje się smuklejsza. Jeśli na co dzień pracujesz w biurze, chętniej wybierasz eleganckie stylizacje, lubisz nosić sukienki lub po prostu przyciągać spojrzenia - wysokie espadryle są właśnie dla Ciebie! Będziesz w nich wyglądała seksownie, kobieco i poczujesz się pewniejsza siebie/ Dodatkowo wygoda espadryli i ich przewiewny materiał sprawią, że Twoje stopy nie odczują dyskomfortu związanego z wysokością, a skóra będzie swobodnie oddychać - nawet przez cały dzień spędzony w biurze.

Płaskie espadryle świetnie sprawdzą się w codziennych stylizacjach i wtedy, kiedy planujesz spędzić na nogach wiele godzin. Dzięki temu, że możesz kupić je w dowolnej odsłonie kolorystycznej, możesz dopasować je do każdej stylizacji! W bardzo upalne dni wybierz espadryle sandały, które zapewnią Ci maksymalny komfort. W sportowych outfitach świetnie sprawdzą się sznurowane espadryle. Zestaw je z lnianymi spodniami i wiskozową koszulą, by stworzyć lekki, naturalny look idealny na ciepłe dni. Materiały prasowe Podziel się Espadryle z aplikacjami - sposób na niebanalną stylizację Na letnie wieczory, plenerowe imprezy i spotkania z przyjaciółmi wybierz buty espadryle z dodatkami lub ciekawą fakturą, które nadadzą stylizacji wyjątkowego charakteru i wyróżnią Cię w towarzystwie. Oferta sklepów online jest naprawdę bogata! Jeśli lubisz romantyczne, dziewczęce stylizacje, koniecznie sprawdź espadryle z koronki z naszytymi perełkami lub kokardkami. Do podartych jeansów i ramoneski wybierz model z dżetami lub kolorowymi naszywkami, które idealnie uzupełni rockowy look. Espadryle z koralikami, frędzlami lub haftami zestaw z powłóczystą, lekką sukienką, by stworzyć modną stylizację w stylu boho.

Lubisz przykuwać uwagę? Postaw na espadryle z cekinami, brokatem lub metalicznym połyskiem!