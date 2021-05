Espadryle za grosze. Idealne na słoneczny spacer w maju

Buty metaliczne lub ozdobione błyszczącymi materiałami są hitem ostatnich sezonów. Wśród szpilek i balerin w sklepach znajdziemy również błyszczące espadryle. To idealny dodatek do stonowanej kolorystycznie stylizacji, a prawdziwą furorę zrobi jako dodatek do total white looku. Błyszczące espadryle sprawdzą się przede wszystkim na co dzień. Są wygodne i, mimo że połyskują, wydają się dość subtelne. Warto zestawić je z jeansami i T-shirtem, a dla podwójnego efektu z metaliczną spódnicą lub bluzką.