Ewa Błaszczyk cała na biało. Szykowny minimalizm

Ewa Błaszczyk w szykownej bieli i sportowych butach

Ewa Błaszczyk zdecydowała się na biel od stóp do głów. 67-latka wyglądała w niej bardzo promiennie. Nic dziwnego – jasne kolory po prostu rozświetlają twarz i tym samym odejmują lat. Aktorka włożyła śnieżnobiałą marynarkę i postawiła jej kołnierz. Do tego dobrała spodnie w tym samym odcieniu ze zwężanymi nogawkami, które w 2023 roku mają podobno wrócić do mody. Ten elegancki, maksymalnie minimalistyczny duet, z pewnością zasługuje na pochwałę.