Ewa Błaszczyk świętowała urodziny w "Dzień Dobry TVN". Na wizji przyjaciel wręczył jej nietypowy prezent

– Padał straszny deszcz. Wojtek szedł z kobietą i wózkiem dziecięcym. I mówi: ‘Chodźcie tutaj, do księdza może, bo strasznie pada!’. Ja mówię: ‘Dobra’. Siedzimy, jest ta kobieta z dzieckiem, jest Wojtek, a my czekamy na księdza. W końcu przestało padać i mówię: ‘To może my już pójdziemy, bo ksiądz nie przychodzi’. A on: ‘Nie przyjdzie, bo to ja!’. A kobietą z wózkiem była siostra Wojtka! – opowiedziała Ewa Błaszczyk w "Dzień Dobry TVN".