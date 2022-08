Córka Ewy Błaszczyk nie chciała być kojarzona z mamą. Znane nazwisko bywało dla niej ciężarem

Marianna Janczarska o negatywnych komentarzach w internecie i chęci zmiany nazwiska

"Kiedy byłam mała, nie do końca mnie to interesowało, nie odczuwałam tego. Dopiero gdzieś w gimnazjum zaczęłam o tym czytać i bardzo mi to przeszkadzało, bo na dobrą sprawę masz 14-15 lat, masz swoje życie, po prostu żyjesz, a ludzie to komentują. Moja mama mi zawsze mówiła, żebym tego nie czytała, ale też jest w tobie jakaś ciekawość. Kiedy o mnie piszą, muszę wiedzieć co. I to był duży błąd" – zaczęła.