Ewa Drzyzga o życiu w obliczu pandemii. Powiedziała, jak wyglądają jej dni

Ewa Drzyzga, dziennikarka i prowadząca program popularno-naukowy "36,6" zaleca wszystkich Polakom, aby teraz zwrócili większą uwagę na to, co jedzą. Odpowiednia dieta może znacząco wzmocnić naszą odporność, która jest niezwykle istotna w dobie pandemii.

Ewa Drzyzga stawia na dobre nawyki

Dziennikarka zachęca do budowania swojej odporności, dbania o higienę osobistą, wysypiania się i zdrowego odżywiania. "Jedzmy dużo warzyw i unikajmy mięsa. Ktoś, kto jadł fast foody, chipsy, wysoko przetworzoną żywność i pił dużo słodkich napojów gazowanych, jest w gorszej sytuacji, ale to nie znaczy, że stoi na straconej pozycji, dlatego to dobry moment na zmianę nawyków żywieniowych" - powiedziała.