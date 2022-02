Ewa Furgał jest dziewczyną w spektrum. "Wiele dziewczynek zostało przegapionych przez diagnostów"

Natomiast jeśli chodzi o pracę zawodową, cała szuka polega na tym, żeby dostosować ją do własnych zasobów i możliwości tak, by nie przeciążała krańcowo. Ja pracuję z domu, czasem podróżuję na szkolenia. Nie spotykam się na co dzień z ludźmi, nie mogłabym pracować w korporacji czy dużej firmie. Wiem, że byłoby to dla mnie koszmarem, ponieważ pracowałam przez rok na etacie. Codziennie po powrocie do domu kładłam się do łóżka i musiałam poleżeć pod kołdrą 2-3 godziny, żeby w ogóle być w stanie coś zrobić, z kimś porozmawiać. Wówczas myślałam, że gdy ludzie idą do pracy, tak to po prostu zawsze wygląda.