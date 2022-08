Mieli żyć długo i szczęśliwie. Młodzieńcza miłość Piotra Zelta i Ewy Gawryluk

Miłość ze studenckich lat

Ona była starsza od niego o rok. By dostać się do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera Łodzi musiała pokonać wiele przeciwności. Ambicjami rodziców wychowanej w małym pomorskim Miastku dziewczyny było, jak zdradziła aktorka w rozmowie z Cozatydzien.tvn.pl, by ich córka studiowała medycynę. Jednak ona marzyła o aktorstwie. I choć pierwsze korki, bez powodzenia, skierowała do warszawskiej Akademii Teatralnej, determinacji wystarczyło jej, by za rok znów wystartować w rekrutacji na kierunek aktorski, tym razem do słynnej łódzkiej "filmówki".