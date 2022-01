Ewa Krawczyk wyciągnęła rękę na zgodę. Krzysztof Krawczyk junior aż cały dygocze

Koniec sporu pomiędzy Ewą Krawczyk a Krzysztofem Krawczykiem juniorem?

Wraz z decyzją sądu, Ewa Krawczyk postanowiła zażegnać łączący ją z Krawczykiem juniorem konflikt. - Dowiedziałam się, że pieniądze z renty należą się Krzysztofowi juniorowi. I skoro tak, i jest to zgodne z prawem, to ja tego nie neguję. Nawet się cieszę, że, ma coś, co zgodnie z prawem mu się należy. Tu naprawdę nie chodzi już o moją kieszeń. (...) Nie chcę już kłócić się z juniorem. Mam dość awantur i jak mu się coś należy, to się cieszę, że ma to, na co zasłużył. Ja bym chętnie rękę do niego wyciągnęła, bo na pewno mój mąż chce naszego pojednania – wyznała w rozmowie z "Faktem".