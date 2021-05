Testament Krzysztofa Krawczyka. Ile należy się jedynemu synowi piosenkarza?

18 maja odbyła się rozprawa spadkowa. Okazało się, że Krawczyk spisał dwa testamenty, jeden z 202 roku uwzględnia syna, drugi, z 2020 roku już nie. Monika Kucwaj-Zarzycka, która w sądzie reprezentuje Krzysztofa juniora, stwierdziła, że nawet jeśli sąd zdecyduje, że cały majątek należy się żonie, to syn ma prawo do zachowku. "Jemu, jako osobie trwale niezdolnej do pracy, będzie przysługiwał zachowek w wysokości jednej trzeciej wartości spadku po ojcu – powiedziała Kucwaj-Zarzycka na łamach "Twojemu Imperium".