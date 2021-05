Ewa Krawczyk była zazdrosna o Krzysztofa juniora. "Zabierał mi męża"

Szczere wyznanie

Ewa Krawczyk w rozmowie z Agatą Młynarską, która miała miejsce w 2014 roku, stwierdziła, że była zazdrosna o pasierba. Zapytana o powód zazdrości, odpowiedziała: "Bo zabierał mi męża". – Kiedy spotkałam Krzysztofa, Krzysiu junior miał 11 lat i on też wtedy nie miał rodziny, wychowywała go babcia. Ja nie jestem powodem tego, że on był samotny cały czas. On był z nami w Ameryce tylko dwa lata, dlatego trzeba oddać sprawiedliwość – powiedziała.