Ewa Minge o spekulantach w czasie epidemii. "Mydła działające cuda w cenie kawioru"

Projektanta we wpisie na Instagramie wyróżnia w czasie pandemii trzy grupy ludzi. Pierwsza to tacy, którzy postępują odpowiedzialnie i rozważnie, zamykając biznesy. Druga to ci, którzy nie mają wyboru i muszą pracować, bo nie mają za co żyć. Według Minge, jest również grupa ludzi, która wykorzystuje sytuację na rynku dla własnych celów.