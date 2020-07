Ewa Minge pozuje w bikini. "Wszystkim na wakacjach życzę rozumu"

Ewa Minge udostępniła w mediach społecznościowych serię fotografii w bikini, które sama zaprojektowała. Stylizację uzupełniła o czerwone klapki z puszkiem. Internauci opiewają nad jej figurą. Jednak to nie bikini ani sylwetka w tym poście jest najważniejsza, a słowa, które dołączyła.

Ewa Minge apeluje o rozwagę

Projektantka mody w poście odniosła się do pandemii i ograniczonej wolności. "W tym roku pandemia i ograniczenia wolności, które złowrogo wracają w podświadomości, bo nie potrafimy odpowiedzialnie z tej wolności korzystać, pokazują, jak cennym skarbem jest własny kawałek nieba. Jak dużo łatwiej jest znieść brak urlopu pod własnymi świerkami. Doceniamy rzeczy oczywiste na co dzień, wtedy kiedy stają się one komfortem, przedłużeniem wolności, która smakuje nawet boso, byle na miękkiej trawie" - rozpoczyna.