Ewa Minge pokazała paznokcie. Nie wstydzi się tego, że nie była u kosmetyczki

Ewa Minge, podobnie jak rzesze Polaków, spędza swój czas w domu. Pomimo tego projektantka nie osiada na laurach i stara się zdalne prowadzić swoje interesy, jednocześnie stosując się do wszystkich rządowych zaleceń.

Ewa Minge chętnie udziela się w mediach społecznościowych i pokazuje swoje zdjęcia, jednak ostatni wpis wywołał niemałe zaskoczenie. Projektantka pokazała manicure swojej dłoni, a właściwie jego zgliszcza. Odrost wskazuje, że z paznokciami nic nie robiono od co najmniej miesiąca, a może i dwóch.

"Ale ma pani nieodpowiedzialną kosmetyczkę! Przecież pani akurat nie może mieć niezrobionych paznokci! Przecież może po cichu pani zrobić, jak większość to robi, lub przyjść do pani domu" – cytuje słowa osób, które były zaskoczone stanem jej paznokci.

Tymczasem sama projektantka podkreśla, że nieodpowiedzialnością jest korzystanie z tzw. kosmetycznego podziemia. "Nawet do głowy mi nie przyszło robić żadnych nacisków czy próśb" – zapewnia Ewa Minge i jednocześnie pisze, że bez problemu mogłaby wskazać koleżanki z show-biznesu, które twierdzą, że trzymają się zasad, a mają świeży manicure czy zafarbowany odrost.

Na koniec Minge żartuje, że gdy chce popatrzeć na ładne paznokcie, to ogląda swoje stopy. "Potrafię zrobić piękny pedicure osobiście, ale u rąk odpada, wiec jak muszę patrzeć na moje paznokcie, to oglądam te u stóp" – mówi z uśmiechem. Popieramy podejście Ewy Minge i zachęcamy do naśladowania!