Czerwony płaszcz to klasyk, który nie wyjdzie z mody. Sprawdź, jak nosi go Sokołowska i Cichopek

Jesień, jak co roku, stoi pod znakiem płaszczy. To chyba najbardziej uniwersalne okrycie wierzchnie na tę chłodną porę roku. Na rynku dostępne są klasyczne modele o prostym kroju, które charakteryzują się elegancją oraz te szlafrokowe z wiązaniem w talii. Wybór jest ogromny, jeśli chodzi o materiały, wzory i kolory. Najpopularniejsze są oczywiście płaszcze czarne, szare i beżowe. Jednak wśród klasyków znajduje się także krwista czerwień. To propozycja okrycia wierzchniego dla kobiet, które nie lubią chodzić po ulicach niezauważone, bowiem warto zdawać sobie sprawę, że intensywny kolor będzie z pewnością przyciągał spojrzenia.