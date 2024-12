Ewa Wachowicz zadała szyku! To hit dla kobiet 50+

Dobierając stylizację na nagranie, postawiła na biel i srebro, kojarzące się z zimą i świętami. Wachowicz założyła białe szpilki, biały sweterek ze srebrną kokardą i cekinową spódnicę podkreślającą jej długie nogi. To właśnie ten ostatni element garderoby skradł całe show.

Przy każdym ruchu cekiny chwytały światło studyjnych lamp, rozbłyskując tysiącem iskierek. Ewa Wachowicz udowodniła, że taki ciuch może być doskonałym wyborem także dla kobiet 50+ na odpowiednią okazję. Gwiazda ubrała się ze smakiem, ale postawiła przy tym na delikatny twist. Efekt okazał się bardzo twarzowy. To dowód na to, że wzorem Ewy kobiety w tym wieku nie muszą ograniczać się do czerni, czy szarości, i powinny czasem zaszaleć.