Olśniła w czerwieni na gali w Czechach. Ale to druga sukienka skradła show

W Polsce zagrała w październiku i listopadzie zaledwie cztery koncerty. Bardziej skupia się na Czechach, gdzie występuje nieustannie i prowadzi naprawdę zawrotną karierę. Aby dobrze to zobrazować, warto wspomnieć, że Ewa Farna w miniony piątek zdobyła tytuł wokalistki roku w prestiżowym plebiscycie muzycznym Czeski Słowik .

Podczas gali dała też popis na scenie i ogłosiła koncert na Stadionie Eden w Pradze, który odbędzie się na początku 2026 roku. Głos to jedno, ale Farnę warto też docenić za stylizacje. Widać, że jej wybory modowe są coraz lepsze . Piosenkarka potrafi pokazać zarówno klasę, jak i "zadziora", jednocześnie trafiając w punkt, jeśli chodzi o aktualne trendy.

