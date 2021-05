Ewa Wiśniewska skończyła 79 lat. Jej życie to gotowy scenariusz na film

Jednak Wiśniewska nie potrafiła zająć się należycie dzieckiem. - Dla mnie aktorstwo zawsze było na pierwszym miejscu. Córka ma o to do mnie żal do dzisiaj – wyznała w jednym z wywiadów. Nigdy nie zdecydowała się na drugiego potomka, a jej relacje z Grażyną są poprawne, ale raczej chłodne.