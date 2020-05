Ewa Woydyłło-Osiatyńska była z mężem 41 lat. "Wiktor umarł wiosną, jesienią zaczęłam się rozsypywać"

Psycholog Ewa Woydyłło-Osiatyńska pomaga Polakom radzić sobie z samotnością. Jest jedną z bardziej cenionych specjalistek w swojej dziedzinie, jednak jak każdy, miała również swoje trudne momenty. Jak wyznała w rozmowie z dziennikarką "Wysokich Obcasów", kilka miesięcy po tym, gdy zmarł jej mąż, poważnie zachorowała. "Wiktor umarł wiosną, jesienią zaczęłam się rozsypywać. To było dla mnie ogromne zaskoczenie: przecież nigdy nie choruję" – wyznała.

Po śmierci Wiktora Osiatyńskiego, organizm jego żony zupełnie się rozregulował. "Nie chcę o tym za wiele opowiadać, pomogli mi lekarze, kardiolodzy, ale faktem jest, że to było memento, panika : 'Nie mogę tego zrobić swoim dzieciom!'. Spokorniałam, zaczęłam słuchać lekarzy" – opowiadała Ewa Woydyłło-Osiatyńska. Okazało się, że cierpi na zespół stresu bojowego. Traumy uniemożliwiały jej normalne funkcjonowanie. Usłyszała od lekarzy, że musi się ratować, bo "psychika trzaśnie".

"W ciągu ostatnich miesięcy choroby męża zobaczyłam, że to nieprawda, co mówią, że medycyna znalazła lek na każdy ból. W skali od jednego do dziesięciu, gdy pojawia się poziom dziewiąty, nie ma antidotum. Razem z bólem przestaje istnieć człowiek. Zamienia się w szmacianą lalkę. Towarzyszyłam w tym mężczyźnie, który przeogromnie cierpiał. A potem zostałam sama w przestrzeni, w której wiele miesięcy trwało potworne konanie mojego męża" – wyznała.